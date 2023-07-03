عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على مصروفات دراسة كلية الشرطة بالقانون الجديد

صدى البلد

يعد القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة،  من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا وذلك لمواكبته التطوير، لا سيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير جميع مقدرات الأمن في جميع المناحي الشرطية.

حدد القانون مصروفات الدراسة في كلية الشرطة حيث نصت المادة (8) على أن  تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية النفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية. ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي و النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه.


ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراء ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنوياً بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه ويؤدى الدارس الواقد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي. وشدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

مصروفات الدراسة كلية الشرطة نفقات تعليم الشرطة إنشاء أكاديمية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

من يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. احذره لـ5 أسباب

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى رسميا في مصر اليوم الإثنين

دعاء الفجر للنجاح والتوفيق في الدراسة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ