مصر للطيران تسير 14 رحلة اليوم لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 14 رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، لاعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن جسرها الجوي لعودة الحجاج.

حيث تسير مصر للطيران 9 رحلات جدة - القاهرة و 5 رحلات المدينة - القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والأثار و الترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وناشدت مصر للطيران الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.