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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة الأهلي طارت.. محمد علي بن رمضان ينضم لنادي أوروبي

بن رمضان
بن رمضان

أعلن نادي فرينكافاروش المجري، اليوم، الأحد، تعاقده مع النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الترجي التونسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

هدف الأهلي.. بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري

وسبق وارتبط اسم محمد علي بن رمضان، بالانتقال إلى صفوف الأهلي، لتدعيم خط الوسط.

وقال النادي المجري عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن إدارة النادي نجحت في الحصول على خدمات بن رمضان لينضم لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخاض محمد علي بن رمضان، 143 مباراة مع الترجي التونسي تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين.

واستهل محمد علي بن رمضان مشواره الكروي  في ناشئين الترجي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2018، وأصبح أهم عناصره.

فيرينتسفاروشي المجري محمد على بن رمضان بن رمضان الترجي الترجي التونسي

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