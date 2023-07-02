ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث تعرضت الإعلامية أميمة بدري لوعكة صحية بشكل مفاجئ دخلت على إثرها المستشفى.

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وفقدت أميمة النطق وخضعت إلى عمل الأشعة مقطعية على المخ وكشفت التقارير الطبية أنها فقدت النطق بسبب تعرضها إلى حزن وزعل شديد.

وكتبت أميمة علي صفحتها الحمد لله مفيش جلطة بس للأسف فقدت النطق بسبب إني زعلت جامد ادعولي دعوة صادقة أنا محتاجه لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني.

وتخضع أميمة إلى العلاج المكثف حيث طلب منها الأطباء الراحة التامة لمدة 3 ايام وفي حالة عدم التحسن واستطاعتها علي الكلام مرة اخري سوف تلجأ الي علاج مخ واعصاب لعمل جلسات كهرباء لمساعدتها علي النطق مرة أخرى.