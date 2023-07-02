إسرائيل تصادق على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بأراضي الـ48.

وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غودكنوبف، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة "رمات أربيل".

وأشار إلى أن "هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأكد رئيس كتلة يهدوت هتوراة أن حكومة الاحتلال تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

من جانبه، وصف نتنياهو القرار ، بأنه عطلة لـ"دولة إسرائيل والعائلات الرائدة المتمسكة بالمكان".

وقال نتنياهو "هذه أنباء مهمة للغاية لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل ، وهو أمر مهم لنا جميعا".