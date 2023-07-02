حزب مصر أكتوبر: ذكرى 3 يوليو ستظل يوما فارقا في تاريخ مصر

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن ذكرى 3 يوليو سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر، لأنه أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم، واستعادة مصر وهويتها مرة أخري من أيدي الجماعة الإرهابية.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن المراة المصرية شاركت بقوة في ثورة 30يوينو المجيدة، وكانت لها دور قيادية فى هذا الثورة، حيث أنها خرجت وفي الشوارع والميادين وكانت فى الصفوف الأولي للثورة، مؤكدة، أن المرأة هي صمام أمان هذا الوطن.

وأشارت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إلي أن ثورة 30 يونيو شهدت نضالا قويا للمرأة المصرية، حيث أنها ثارت على الجماعة الإرهابية التي كانت تسعي لإختطاف الوطن تحت قناع الدين.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت على نهضة حقيقية في مسيرة المرأة المصرية، وأن المكتسبات الحقيقية التي حققتها جاءت بعد ثورة30 يونيو، من خلال التمكين الحقيقي لها فى جميع المجالات.