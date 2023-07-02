لعنة الفيزياء.. إصابة 3 طلاب بالإعياء في لجان الامتحانات ببني سويف

أصيبت طالبة باشتباه الزائدة الدودية، وطالب وطالبة آخرين بهبوط اليوم الأحد خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة بني سويف بتعرض طالبة للإصابة باشتباه الزائدة الدودية، وطالب وطالبة آخرين لحالة هبوط خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 26 بمدرسة سمسطا الثانوية التجارية، وتم التوجيه بسرعة نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف على مدى إصابتهن.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبل قسم الإستقبال بمستشفي سمسطا المركزي الطلاب وهم: «كنزى.ا.ط»، مصابة باشتباه الإصابة بالزائدة الدودية، و«مروة.ا.ع»، مصابة بهبوط، و«احمد.ع.ا»، مصاباً بهبوط، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.