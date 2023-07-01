بنى سويف .. إصابة اثنين في حريق بمخزن تجميع كراتين

أصيب إثنان في حريق بمخزن الكراتين مساء اليوم السبت، بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف إخطاراً بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل مخزن تجميع الكراتين في قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وسرعة نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة



دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحريق على رأس القوات حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق .



وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة طفل يدعى محمود جابر عبدالله، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى أثناء إخماد النيران، 15 سنة، وعبد الله سيد عطية محمد 55 سنة، مصاب بإختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.