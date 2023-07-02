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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيزياء ترضي أولياء الأمور والطلاب في بني سويف

صدى البلد

فرحة كبيرة سادت بين طلاب وطالبات الثانوية العامة وأمتدت لأولياء الأمور عقب سهولة إمتحان الفزياء والتاريخ ومحت سهولة الإمتحان أحزان الكمياء والجغرافيا.

وأكد طلاب العلمي والأدبي بلجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن إمتحان الفزياء والتاريخ فى مستوى الطالب  المتوسط  وكان ملئ بالأسئلة السهلة ولا توجد صعوبات سوي في سؤال بكل مادة.

وقال  محمد جابر: إمتحان الفزياء في مستوى الطالب المتوسطة بكثير واتتهيت من الإجابة في الوقت المحدد دون الحاجة لوقت اضافي.

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فيما قالت سلمي عبد الحق أن امتحان التاريخ كان سهل للغاية وبه سوال واحد فقط صعب عن نتائج الحملة الفرنسية ولم يكن متوقع أن يكون بمثل هذه السهولة.


من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غني محافظ بني سويف سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، والتي استؤنفت " اليوم " عقب أجازة عيد الاضحي ،حيث يبلغ  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية، من  وكيل الوزارة الأستاذ محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم الأحد" طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفزياء ، بالتزامن مع أداء طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ .


وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة  لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوز، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات  ، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة  والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

الحملة الفرنسية الثانوية العام الثانوي الدور الر الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو داخل اللجان ثورة 30 جاب ثقافة بنى سويف طلاب وطالبات الثانوية العامة طلاب القسم العلمي محمد متولى الشعراوي

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