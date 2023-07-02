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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تخطط لـ “تهويد” الجليل ببناء مستوطنة جديدة رغم معارضة فلسطين وأمريكا

صدى البلد

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، عن إقامة مستوطنة جديدة في "الجليل الأعلى"، وتشمل الخطط توسيع قانون يسمح للمجتمعات السكنية بالاختيار من يستطيع العيش فيها، على كلا جانبي الخط الأخضر. وأثارت تلك الخطط اعتراضات الولايات المتحدة والفلسطينيين والمجتمع الدولي، الذين يرون أن المستوطنات تعرقل حل الدولتين.

وستزيد عملية البناء من ترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والعقبات أمام إنشاء دولة فلسطينية جغرافيًا متصلة. وأثارت هذه الخطوة التوترات بين حكومة بينيت وإدارة بايدن، التي تعارض أي نشاط يصعب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ومنذ ذلك الحين، سمحت ببناء أكثر من 130 مستوطنة يهودية هناك، وهي عملية يعتبرها معظم المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، الذي يحظر على القوة المحتلة نقل شعبها إلى الأراضي المحتلة.

ويقول المنتقدون إن إسرائيل سرقت أراضي للمستوطنات من الفلسطينيين الذين كانت أسرهم تملكها منذ فترة طويلة ولكن لم يتمكنوا من إثبات ملكيتها لإسرائيل.

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