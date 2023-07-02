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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية مع الصين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والصين

قال سفير الاتحاد الأوروبي في الصين خورخي توليدو، اليوم الأحد، إنه يأسف لعدم إحراز تقدم جوهري مع الصين بشأن المفاوضات التجارية، وذلك بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.

ومن جانبها، علقت المفوضية الأوروبية جهودها بشأن مصادقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على اتفاقية الاستثمار التي تم التوصل إليها مع الصين في نهاية عام 2020 بعد سبع سنوات من المفاوضات، وذلك نتيجة خلافات حول وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج ذات الغالبية المسلمة.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين: "يؤسفني أن أقول إن حوارنا الاقتصادي والتجاري يراوح مكانه، أو لم يتقدم بشكل جوهري على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف توليدو: "نريد التواصل مع الصين وإحراز تقدم هذا العام، لافتا إلى أن هناك حوارًا اقتصاديًا رفيع المستوى بين سيتم بين الجانبين سيتم عقدة في سبتمبر القادم.

كما أكد أن الصين تعتبر شريكا ومنافسا وخصما منهجيا للاتحاد الأوروبي.

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