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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر لـ الاتحاد الأوروبي: أين ذهب المال؟

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، عزمه إثارة السؤال في قمة الاتحاد الأوروبي حيث تذهب الأموال من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي.

وكتب أوربان، علي وسائل التواصل الاجتماعي: “السؤال الوحيد الذي يقلق الجميع هو: أين ذهب المال؟”.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة بأموال إضافية في الميزانية.

وأضاف: “كيف حدث وضع مثل هذا الوضع الذي يمكن أن يضع الاتحاد الأوروبي على وشك الإفلاس؟”.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية تطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تخصيص مساهمات إضافية لميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ 66 مليار دولار حتى عام 2027.

بدوره، قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن المفوضية الأوروبية لا ينبغي أن تشارك في التماس مساهمات إضافية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن التركيز على استخدام الأموال المتاحة.

الاتحاد الأوروبي المجر المفوضية الأوروبية

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