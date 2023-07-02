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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروكسى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الاتصالات غدا

صدى البلد

رصد مجلس إدارة نادي بروكسي مكافآت مجزية لتحفيز اللاعيبن قبل مواجهه المصرية للإتصالات بالجولة الثانية من دورة الترقى لدورى المحترفين والتى يتأهل فيها صاحبى المركزين الأول والثانى بينما يستمر الثالث بدورى القسم الثانى .
وكان قد تعادل فريق بروكسي فى الجولة الأولى أمام فريق المنيا العنيد بهدفين لكل فريق .

وعد رئيس نادى بروكسي  لاعبيه بمكافآت مجزية من أجل تخطى عقبة المصرية للإتصالات  في المباراة المقررة بينهما غدا بإستاد الاسكندرية  ضمن فاعليات الجولة  الثانية من دورة الترقى لدورى المحترفين والتى يتأهل فيها صاحبى المركزين الأول والثانى بينما يستمر الثالث بدورى القسم الثانى .
وكان قد حسم بروكسى المركز السادس بترتيب  المجموعة الثالثة "مجموعة بحري ".

كانت فرق المنيا والمصرية للإتصالات وبروكسى حسموا المركز السادس كل في مجموعته ليخوضوا دورة ثلاثية بينهم يصعد اصحاب المركزين الاول والثاني لدوري المحترفين ويستمر الثالث بدوري القسم الثاني

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