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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام

الأسهم العالمية تسجل
الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية

حققت الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط إشارات على هدوء معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4 في المائة من 4.9 في المائة في أبريل، وهي أقل وتيرة زيادة سنوية منذ مارس 2021.

وقادت بورصة وول ستريت الأمريكية مكاسب الأسواق العالمية خلال النصف الأول مع ارتفاع مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 3321 نقطة أو ما نسبته 31.7 في المائة وصولا إلى 13787.92 نقطة مقابل مستواه في نهاية العام الماضي البالغ 10466.48 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 15.9 في المائة أو ما يعادل 611 نقطة ليصل إلى 4450.38 نقطة مقابل 3839.5 نقطة في مستواه السابق بنهاية العام الماضي، بينما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.8 في المائة رابحاً 1260.4 نقطة ليبلغ مستوى 34407.6 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 33147.25 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "داكس" الألماني خلال الشهر الماضي بنسبة 16 في المائة تعادل 2224 نقطة ليصل إلى مستوى 16147.9 نقطة مقابل مستواه السابق عند 13923.59 نقطة بنهاية العام الماضي.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 16 في المائة تعادل 605.5 نقطة ليقفل عند 4399.09 نقطة مقابل 3793.62 نقطة، وربح مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 926.3 نقطة أو ما نسبته 14.3 في المائة ليصل إلى 7400.06 نقطة بعد أن كان يتداول عند 6473.76 نقطة في نهاية العام الماضي.

وزاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.1 في المائة توازي 79.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7531.53 نقطة، فيما صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 8.7 في المائة توازي 37 نقطة ليبلغ مستوى 461.93 نقطة مقابل 424.89 نقطة.

الأسواق الآسيوية

 

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال النصف الأول بنسبة 27.2 في المائة أو ما يعادل 7094.5 نقطة ليغلق عند 33189.04 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 21 في المائة توازي 396.9 نقطة ليصل إلى 2288.6 نقطة.

بينما تباين أداء الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر "اس اس إي" بنسبة 3.7 في المائة أو ما يوازي 112.8 نقطة ليغلق عند 3202.06 نقطة، بينما انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 4.4 في المائة تعادل 865 نقطة ليصل إلى مستوى 18916.43 نقطة.

وزاد مؤشر سينكس الهندي بنسبة 6.4 في المائة أو ما يعادل 3877.8 نقطة ليغلق عند 64718.56 نقطة مقابل مستواه السابق في نهاية العام الماضي عند 60840.74 نقطة.

الاسهم العالمية الولايات المتحدة مايو الماضي ناسداك مؤشر

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