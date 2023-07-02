رئيس طاقة النواب: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن بيان 3 يوليو انقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وكشف حقيقة اثبتتها الايام وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة هم صمام أمن واستقرار هذا الوطن، وأنهم انحازوا للشعب الذي خرج ضد حكم الظلام في 30 يونيو وانتفض لفرض ارادته ليثبت ان شعب مصر وجيشه يد واحدة حتى قيام الساعة وان الجيش المصري هو جيش الشعب والوطن.

3 يوليو من الايام الفارقة في تاريخ مصر

وقال حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن يوم 3 يوليو من الايام الفارقة في تاريخ مصر ازاحت فيه الدولة وجيشها وشعبها وكل مؤسساتها الاخوان رغم الحرائق والتهديدات والارهاب، ومع مرور 10 سنوات استطاعت مصر بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية أن تعيد أمن واستقرار الوطن وهزيمة الارهاب ليعلم العالم ان لمصر درعا وسيفا وقائدا اسمه عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن بيان 3 يوليو رسم خريطة طريق لمصر تراها اليوم في الاستقرار والبناء والتنمية بمشاكة كل القوى والفئات والازهر والكنيسة ولم يتم اقصاء احد حتى جماعةالإخوان المسلمين تم دعوتهم ولم يحضروا وكان هذا قبل ان يمارسوا الارهاب ويشعلو الحرائق.