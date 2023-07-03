دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. 5 أمور تعينك على القيام من النوم

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر هناك اختلاف في آراء الفقهاء، إن كان هناك دعاء مخصص يساع على الاستيقاظ لصلاة الفجر أو غيره، لكن على المسلم أن يدرك أن صلاة الفجر لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها، كما توعد الله عز وجل من يؤدي صلاة الفجر بجنات الخلد، قال من صلى البردين دخل الجنة ، والبردين هما العصر والفجر، وعلى المسلم أيضًا أن يستعين بما يوقظه لأداء صلاة الفجر ضبط المنبه ، عدم السهر، صلاة ركعتين قبل النوم، الحرص على أذكار النوم، كل هذه أمور تعين المسلم على الاستيقاظ لصلاة الفجر... وفي السطور المقبلة دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر "اللهم لا تؤمنى مكرك و لا تنسنى ذكرك و لا تجعلنى من الظالمين، اللهم ايقظنى فى احب الساعات اليك ، كى اسألك فتعطينى و استغفرك فتغفر لى انك كنت بى بصيرا" يقرأ الدعاء (3) مرات قبل النوم بشرط الطهارة ،ثم يقول في المرة الرابعة أيها الملك الموكل أيقظني في ساعة/كذا/بإذن الله فيستيقظ بإذن الله تعالى .. في هذا الدعاء معنى طيب وحسن وذكر الكثير أن يعين على أداء صلاة الفجر، لكن ظهر رأي يقول أن هذا الدعاء معناه حسن بلا شك فلا حرج في الدعاء به دعاء مطلقا، وأما توظيفه لهذه الوظيفة وادعاء أنه يعين على القيام لصلاة الفجر فيحتاج إلى توقيف عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية التي تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر اللهم إن الصلاة موعد للصلة بك، اللهم اجعلنا ممن يلتزمون بمواعيدك، فيأتون الفجر على ميقاتها، وباقي صلواتهم يا رب العالمين.

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر اللهم إنَّه لا معين إلا أنت، أعنّا يارب على القيام لصلاة الفجر، اللهم اهدنا إلى كلِّ عمل فيه مرضاتك، اللهم واجعلنا من المقيمين لصلواتك، وأكرمنا بصلاة الفجر في ميقاتها يا أرحم الراحمين، اللهم يا سامع الدعاء، ياذا المنّ والعطاء، إن في الفجر أعظم لقاء، فلا تحرمنا إياه، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك انت السميع العليم، رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ، اللهم إنَّ من صلى الفجر فهو في ذمتك، فاجعلني منهم يا رب بفضلك وكرمك. اللهم أكرمني بالوقوف على بابك وقت صلاة الفجر، ولا تحرمني أجرها ولا تفتني عنها. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذ سُئلت به أجبت أن تمنن علي بفضلك وتقدرني على الاستيقاظ لصلاة الفجر.



دعاء لصلاة الفجر

دعاء لصلاة الفجر طرق باب الله بالدعاء، فإن لم يعن هو على القيام بصلاة الفجر فلا معين سواه ، ومن أفضل وروائع الدعاء لله سبحانه وتعالى في جوف الليل: "اللهم أرحنا بعد التعب، وأسعدنا بعد الحزن، وكافئنا بعد الصبر، اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا، وهمها، اللهم أزح عن قلوبنا كل خوف يؤلمنا، وكل ضعف يكسرنا، وكل هم يبكينا، اللهم قونا بك، وارفعنا بمرضاتك، وأعزنا بعزتك، وحصّنا بقدرتك، يا أرحم الراحمين ، اللهم وفقني لكل عمل فيه مرضاتك، واجعلني من المحافظين على صلواتك، وأكرمني بالثبات على صلاة الفجر في وقتها يا أكرم الأكرمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أكرمني بالثبات والمداومة على أداء صلاة الفجر في موعدها إنَّك على كل شيء قدير (اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ الهُدَى والتُّقى والعفافَ والغِنى). (اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَن هدَيْتَ، وعافِني فيمَن عافَيْتَ، وتَوَلَّني فيمَن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضي ولا يُقْضى عليكَ، وإنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيْتَ، ولا يَعِزُّ مَن عادَيْتَ، تَبارَكْتَ ربَّنا وتَعالَيْتَ).



آية الاستيقاظ لصلاة الفجر

آية الاستيقاظ لصلاة الفجر المواظبة على قراءة آخر أربع آيات في سورة الكهف يوميا قبل النوم من قوله تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .صدق الله العظيم ، كما أنه يجب الالحاح في في الدعاء والحرص على صلاة الفجر لأن فيها البركة الوفيرة في الرزق ، والحصول على ثواب حجة وعمرة ولصلاة الفجر مكانة عظيمة عند الله ولها أجر وثواب عظيم. تدخل من يصليها الجنة.

دعاء للقيام لصلاة الفجر

دعاء للقيام لصلاة الفجر أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر ، اللهم إنَّك باركت لأمَّتك في بكورها، اللهمَّ فأكرمنا بصلاة الفجر، وارزقنا كلَّ خير وجنِّبنا كلَّ إثم وشر ، اللهم يا رب البشر، ويا خالق البحر، ويا من جعلت في صلاة الفجر نصر، اللهم لا تحرمنا هذا النصر، وارزقنا عمل كل خير، إنَّك أنت البرّ الكريم، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

ورد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (مَن صلى الصبحَ فهو في ذِمَّةِ اللهِ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيءٍ، فإنَّ من يَطْلُبْه من ذِمَّتِهِ بشيءٍ يُدْرِكْه، ثم يَكُبَّه على وجهِه في نارِ جهنمَ). وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس صلاةٌ أثقَلَ على المُنافِقين من الفَجرِ والعِشاءِ، ولو يَعلمون ما فيهما لأتَوهُما ولو حَبوًا، ولقد هَمَمْتُ أن آمُرَ المؤذنَ فيُقيمَ، ثم آمُرَ رجلًا يؤُمُ الناسَ، ثم آخُذَ شُعَلًا من نارٍ، فأُحَرِّقَ على مَن لا يَخرُجَ إلى الصلاةِ بعدُ).



أفضل الذكر قبل الفجر

أفضل الذكر قبل الفجر النبي اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رَبِّ أَسْأَلكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ. وَأَعوذ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ. رَبِّ أَعوذ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعوذ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ.