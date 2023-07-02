انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 266 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 266 شاحنة و 57 سيارة ، وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع ، 237 شاحنة و 41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع ، 29 شاحنة و 16 سيارة.



وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 266 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة ايلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وايلة وغادرت العبارة ايلة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 846 راكبا بموانيها.

