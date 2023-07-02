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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهك الدستور.. غضب أمريكي من قرار بايدن إرسال معدات وجنود إلى أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهك الدستور بإرسال معدات وجنود إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: "هل الكونجرس امتثل لمتطلبات الدستور؟.. هل راقب الرئيس؟.. الإجابات على هذه الأسئلة واضحة. لقد أودعنا الدستور في أيدي السياسيين الفاسدين غير الشرفاء الذين يتجاهلونه”.

وأوضحت أن “النتيجة كانت وفاة الأبرياء والديون التي لا نهاية لها وفقدان الحرية الشخصية لكثير من الناس".

وأشارت إلي أن الكونجرس الأمريكي ليس له الحق في إعلان الحرب على روسيا وفقا للدستور، لأنه من وجهة نظر عسكرية لا توجد أسباب لذلك.

ومع ذلك، أعطى المجلس التشريعي الرئيس سلطة شن حروب غير معلنة، كما كان الحال في أفغانستان والعراق.

كما قدم الكونجرس الأمريكي 113 مليار دولار لبايدن وسمح له بإنفاقها على تسليح أوكرانيا.

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وحسب صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أرسلت الولايات المتحدة سرا جنودا أمريكيين مع المعدات لتشغيلها.

جو بايدن الرئيس الأمريكي روسيا الكونجرس

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