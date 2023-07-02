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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة وشيكة.. ذعر في أمريكا بسبب عملية بايدن العسكرية السرية بأوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الصحفي الأمريكي، أندرو نابوليتانو، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجري عملية سرية في أوكرانيا يمكن أن تنتهي بكارثة.

وقال نابوليتانو، عبر قناته علي “يوتيوب”: "هل لدينا تواجد عسكري في أوكرانيا؟.. إذا كنت تقصد بالوجود العسكري الأمريكيين في الأحذية والخوذات والزي العسكري والأسلحة الهجومية، فلا. لكن إذا كنت تقصد بالوجود العسكري أمريكيين يرتدون ملابس مدنية، ومع ذلك، في الخدمة العسكرية الفعلية، يسيطرون على المعدات العسكرية الأمريكية، وينفذون عمليات إطلاق، ويضغطون على أزرار على لوحة التحكم التي ترسل قذائف لقتل الروس، فإن الأمريكيين لديهم وجود عسكري هناك".

واضاف أنهم “لا يرتدون الزي العسكري، هؤلاء الناس ينتهكون اتفاقية جنيف… قد تطلق القوات الروسية النار عليهم أو تتهمهم بالتجسس لصالح أوكرانيا”.

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وتابع قائلا: "كل ذلك لأن جو بايدن يريد الترشح لولاية ثانية كرئيس لدولة متحاربة. بعد كل شيء، عندما يبدأ هؤلاء الأشخاص في العودة إلى ديارهم في أكياس الجثث، سيبدأ الجمهور الأمريكي في الانتباه إلى ذلك. الآن الجمهور لا تولي اهتماما لذلك”.

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