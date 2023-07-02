عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نتوقع تلقي مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية العام

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تتوقع تلقي نحو مليار دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الحالي.

وفي وقت سابق، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج قرض لـ أوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لـ كييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية.

وترفع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض، إجمالي ما تسحبه أوكرانيا بموجب البرنامج الذي تم إطلاقه في 31 مارس إلى حوالي 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية حققت تقدما قويا نحو الوفاء بالتزامات الإصلاح في ظل "ظروف صعبة".

وكان صندوق النقد توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولارمن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

بيان مفاجئ .. شولتس يكشف حقيقة اقتراب أوكرانيا من الانضمام لـ الناتو

صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: اشتغلت على الحلم من 10 سنين

صندوق النقد الدولى الرئاسة الأوكرانية المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كييف الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

موضوعات متعلقة

بيان مفاجئ .. شولتس يكشف حقيقة اقتراب أوكرانيا من الانضمام لـ الناتو

صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: اشتغلت على الحلم من 10 سنين

ألمانيا مترددة في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى | تقرير

الناتو يتلقى ضخًا نقديًا بعد استفزاز روسيا في حرب بالوكالة بـ أوكرانيا | تقرير

أوكرانيا تحذر الغرب من عواقب عدم انضمامها إلى حلف الناتو بعد الحرب

القضاء على النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

أوكرانيا تعلن إسقاط مسيرات وصواريخ روسية استهدفت كييف

ترشيحاتنا

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ