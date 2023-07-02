أوكرانيا: نتوقع تلقي مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية العام

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تتوقع تلقي نحو مليار دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الحالي.

وفي وقت سابق، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج قرض لـ أوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لـ كييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية.

وترفع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض، إجمالي ما تسحبه أوكرانيا بموجب البرنامج الذي تم إطلاقه في 31 مارس إلى حوالي 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية حققت تقدما قويا نحو الوفاء بالتزامات الإصلاح في ظل "ظروف صعبة".

وكان صندوق النقد توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولارمن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.