صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: اشتغلت على الحلم من 10 سنين

كشف أحمد أبو العزم، صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، تفاصيل حصوله على هذا اللقب، مشيرا إلى أن يقيم في أوكرانيا منذ 14 عاما.

وأضاف أحمد أبو العزم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن يعمل كمدرب شخصي لكمال الأجسام، وفي نفس الوقت يخطط منذ 20 سنة للمشاركة في البطولات، متابعا أنه "كان عندي حلم اكسب بطولة أوكرانيا وشغال على الحلم من 10 سنين".

وتابع أحمد أبو العزم صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، حققت اللقب رغم الأجواء الأوكرانية الصعبة، و تلقيت دعما كبيرا من الجالية المصرية ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سها الجندي.

وأكمل أحمد أبو العزم صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، أن "حصلت على بطولة اوكرانيا وعملت 3 ميداليات ذهب ثم ميداليتين ذهب بعدها".





