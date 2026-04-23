"بحب أفرح الناس".. أول ظهور لأبو إسلام صاحب نقطة المليون جنيه في حفل زفاف عروسين بالمحلة..شاهد

أعلن الشيخ أبو إسلام صاحب واقعة تريند "نقطة مليون جنيه " اليوم في تصريحات صحفية أن مشاركته في حفل زفاف عروسين بقرية صفط تراب بمركز المحلة عادة وواجب متكرر طوال حياته وعقود من السنوات تربي عليه من أجل إسعاد الآخرين من حبايبه وزملائه .

تفاصيل قصة الفرح



وأشار صاحب واقعة تريند نقطة مليون جنيه في السوشيال ميديا بقوله "اي حد هنقطه هيبقي فرحان ومبسوط ومش هيعارضني أو ينتقدني" .

كما تابع أن واجب حضور الأفراح أو الميتم تعود عليها من خلال تجارته في مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية لافتا بقوله "كلنا بنقف جمب بعض كالمصريين في مناسبات العزاء والأفراح وليا حبايب في كل بلد زي صاحبي الحاج عبد الله أبوحجر أبو العروسة عشرة السنين وصاحب واجب علي كل الناس في الغربية " .

نقطة عروسين مليون جنيه



وأشار "أبو إسلام" بقوله "كل أهلنا في الشعب المصري طيبين وبعض الشباب عاوز يشتغل ويكون زي خادم الحرمين والحمد لله بعمل خير كتير ومش هينفع أقوله لكل الناس عارفاه بقالي سنين " .

واجب مع كل الحبايب وبتاجر مع الله



واختتم حديثه بقوله " أنا بدأت حياتي طفل تاجر وشيلت كراتين ولفيت أسواق مصر كلها في مجال تجارتي و بطبق قاعدة اشتري رخيص تبيع رخيص وتحترم نفسك مع الناس احترمك في التجارة والحمد لله علي رزق ربنا " .