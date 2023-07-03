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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة| ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة.. شاهد

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

حرصت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون البيج و نسقت معها كارديجان بنفس اللون مع بنطلون جينز فاتح وحزام بني حول الخصر.


وانتعلت ابنة عمرو دياب حذاء باللون البني، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البني الفاتح، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.
 

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