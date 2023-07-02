الفلبين.. بركان مايون يسجل 400 حالة تساقط للصخور

ذكرت صحيفة "الفلبين ستار"، اليوم الأحد أن بركان "مايون" في الفلبين سجل تدفقات بطيئة للغاية للحمم البركانية، بينما تم تسجيل نحو 400 حالة تساقط للصخور.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إنه تم تسجيل 4 زلازل بركانية إضافة إلى كتلتين من الرماد البركاني سريع الحركة

ويقع بركان "مايون" في إقليم ألباي الفلبيني، على ارتفاع يتجاوز 2400 متر من سطح البحر، ومن المتوقع أن يحدث ثوران خطير له خلال الأسابيع المقبلة.

ويقدر عدد مرات ثورانه بـ 50 مرة خلال القرون الأربع الماضية، وكانت آخر مرة ثار فيها بركان "مايون" في 2018، بينما كانت أكثر الانفجارات البركانية تدميرا لهذا البركان في عام 1814، عندما تسبب في مقتل نحو 1200 شخص.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوله إنه لا توجد حاجة حتى الآن إلى إخلاء المنطقة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن منطقة الخطر المحدد حاليا عبارة عن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات.