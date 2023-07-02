السويد.. الحكومة تقرر تعزيز الأمن ومراقبة الحدود بعد حوادث حرق المصحف الأخيرة

قالت وزارة الخارجية السويدية يوم الأحد إن الحكومة قررت تعزيز الأمن ومراقبة الحدود في البلاد بعد حوادث حرق القرآن الأخيرة.

وأكدت هيئة الشرطة السويدية أنها تجري الآن التعديلات اللازمة على الضوابط ، وتزيد من تفاعلها مع السلطات الأخرى ذات الصلة لمواجهة التهديد '.

وأضافت 'في مايو من هذا العام ، قررت الحكومة إعادة فرض ضوابط على الحدود. كنا واضحين بشأن أسباب ذلك: كان السبب الرئيسي هو التهديد المتزايد للسويد ، المرتبط بأحداث مثل المظاهرات السابقة التي أحرقت فيها المصاحف.

وذكر البيان أن حرية التعبير في السويد يحميها القانون ، لكن حكومة البلاد لا تدعم 'كل رأي'.

وجاء في البيان أن 'التجمعات العامة التي تعتبر قانونية تمامًا يمكن أن تكون أيضًا استقطابية ومسيئة. مظاهرات مثل تلك التي نُظمت يوم الأربعاء ليست سوى ذلك. كما أن لها عواقب وخيمة على السلامة والأمن الداخليين في السويد'.

ويوم الأربعاء ، أول أيام إجازة عيد الأضحى، نظمت مظاهرة أحرق فيها مصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي. سمحت الشرطة السويدية بالمظاهرة. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن التفويض 'قانوني لكنه غير مناسب'.

وأدان هذا الإجراء كل من الجزائر وأفغانستان ومصر وإندونيسيا ولبنان وروسيا وسوريا وتركيا وأوزبكستان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، واستدعت وزارتا خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة سفراء السويد لتسليمهم مذكرات احتجاج.

ونظمت مظاهرة مماثلة في السويد في يناير الماضي ، عندما أحرق السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان الكتاب المقدس للمسلمين أمام السفارة التركية. رداً على ذلك ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ستوكهولم يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لملف عضويتها في الناتو.