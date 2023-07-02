جمال التهامي: نبض الشعب المصري في كل مكان يناقش داخل الحوار الوطني

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الشعب المصري انتفض خلال 30 يونيو، لكي يحقق ما يتمناه، ويقضى على حكم القلة المتأسلمة، وحتى يحكم الشعب أحد أبنائه العظام، الذين ضحوا بالغالي والنفيس، من أجل الشعب.

وأضاف "جمال التهامي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "تغظية خاصة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، :" تحية للشعب المصري الذي قام بهذه الثورة، وتحيه للقوات المسلحة التي حمت الثورة، وتحيه إجلال وتقدير، لمن وافق أن يرأس الدولة المصرية، وهي في أسوأ حالاتها.

وأكمل: الحوار الوطني جاء نتيجة لثورة 30 يونيو، لأنه حرك المياه الراكدة، والذي أدلى الجميع بدلوه في الحياة السياسية، وناقشوا كافة القضايا التي طرحت على الساحة.

وأوضح أن جميع نبض الشعب المصرى في كل مكان على أرض الوطن يناقش، ومن ثم يتم رفعه للرئيس السيسي، ليتم تنفيذها، مؤكدا على أن جلسات الحوار الوطني لا يوجد بداخلها خطوط حمراء أو إقصاء.