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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

عصام شيحة
عصام شيحة

أكد عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية استعادت قوتها بعد ثورة 30 يونيو وعادت لعافيتها، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت في السنوات الأخيرة بحالة حقوق الإنسان وتوافرت إرادة سياسية ووقف حالة الطوارئ وبناء الدولة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

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وأضاف عصام شيحه، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك تعاونا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة تستجيب لأغلب مطالب منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، مشيدا بوجود إدارة معنية بملف حقوق الإنسان في النيابة العامة وأيضا في وزارة الداخلية، وتدريس حقوق الإنسان في الجامعات.

وتابع عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن  "نشهد نقلات غير مسبوقة تمت ونحتاج المزيد وشوفنا نقل أهلنا من العشوائيات لمجتمعات متحضرة، والدولة ما زالت تستجيب لكافة المطالب وفقا للاستراتيجية الوطنية"، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول والمبادرة تسعى لحقوق الإنسان المصري وحفظ كرامته، ومبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة كلها معنية بحقوق الإنسان.

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