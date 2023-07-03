عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام

صدى البلد

حققت الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط إشارات على هدوء معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4 في المائة من 4.9 في المائة في أبريل، وهي أقل وتيرة زيادة سنوية منذ مارس 2021.

وقادت بورصة وول ستريت الأمريكية مكاسب الأسواق العالمية خلال النصف الأول مع ارتفاع مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 3321 نقطة أو ما نسبته 31.7 في المائة وصولا إلى 13787.92 نقطة مقابل مستواه في نهاية العام الماضي البالغ 10466.48 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 15.9 في المائة أو ما يعادل 611 نقطة ليصل إلى 4450.38 نقطة مقابل 3839.5 نقطة في مستواه السابق بنهاية العام الماضي، بينما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.8 في المائة رابحاً 1260.4 نقطة ليبلغ مستوى 34407.6 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 33147.25 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "داكس" الألماني خلال الشهر الماضي بنسبة 16 في المائة تعادل 2224 نقطة ليصل إلى مستوى 16147.9 نقطة مقابل مستواه السابق عند 13923.59 نقطة بنهاية العام الماضي.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 16 في المائة تعادل 605.5 نقطة ليقفل عند 4399.09 نقطة مقابل 3793.62 نقطة، وربح مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 926.3 نقطة أو ما نسبته 14.3 في المائة ليصل إلى 7400.06 نقطة بعد أن كان يتداول عند 6473.76 نقطة في نهاية العام الماضي.

وزاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.1 في المائة توازي 79.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7531.53 نقطة، فيما صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 8.7 في المائة توازي 37 نقطة ليبلغ مستوى 461.93 نقطة مقابل 424.89 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال النصف الأول بنسبة 27.2 في المائة أو ما يعادل 7094.5 نقطة ليغلق عند 33189.04 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 21 في المائة توازي 396.9 نقطة ليصل إلى 2288.6 نقطة.

بينما تباين أداء الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر "اس اس إي" بنسبة 3.7 في المائة أو ما يوازي 112.8 نقطة ليغلق عند 3202.06 نقطة، بينما انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 4.4 في المائة تعادل 865 نقطة ليصل إلى مستوى 18916.43 نقطة.

وزاد مؤشر سينكس الهندي بنسبة 6.4 في المائة أو ما يعادل 3877.8 نقطة ليغلق عند 64718.56 نقطة مقابل مستواه السابق في نهاية العام الماضي عند 60840.74 نقطة.

التضخم في الولايات المتحدة التضخم السنوي التضخم الأسواق العالمية الاسهم العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

الشاب عجَب العجوز| حوار جريء على دكة في رمسيس ينتهي بجريمة بالطالبية

ترشيحاتنا

الطريق إلى 3 يوليو.. مصطفى بكري يكشف أسباب انحياز الجيش لثورة الشعب

لأول مرة.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا في الهجوم المضاد

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن إصابة نجمه المغربى بفيروس كورونا

إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

دولة عربية تبيع ربع مليار دولار اليوم الاثنين

بعد احتضانه المصحف.. بوتين ينتفض مجددا من أجل القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

المدلعة قلبت السوشيال ميديا.. تعرف على طريقة عملها في البيت زي المحلات

نصائح لتجنب غرق الصغار في حمامات السباحة| تعرف عليها

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

فيديو

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ