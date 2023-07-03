9 مليارات دولار استثمارات.. البترول تفجر مفاجأة بشأن مشروعات التكرير والبتروكيمات

حقق قطاع البترول والثروة المعدنية إنجازات غير مسبوقة تنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني.

البترول

تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات

وشهدت السنوات الماضية نموا في موارد مصر من الغاز الطبيعي واستغلالا امثلا لها وتطويرا غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامه في تأمين امتداد الوقود، وكذلك نقل في اداء شركات القطاع العام البترولي، وفي مجال التعدين والتحول الرقمي ومواكبة التغير المناخي وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة، بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه يتم الإسراع حاليا في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وبدء تشغيلهما تجريبيا إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة "أنوبك" بأسيوط.

وأوضح البيان، أن المشروعات تضم أيضا توسعة شركة "السويس" لتصنيع البترول، المتمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وأشار إلى أنه يتم أيضا الإسراع بتنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، في إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، ومنها مشروع إنشاء الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة في "إدكو" بمحافظة البحيرة، إضافة إلى مجمعي إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط.

ولفت البيان، إلى نجاح الوزارة في تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، ضمن الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد.

وأكدت الوزارة، أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تضاعف الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية إلى ما يزيد على 4.3 مليون طن سنويا نهاية العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 2.1 مليون طن في عام 2015-2016، وذلك عقب التوسعات والمجمع الجديد اللذين تم إضافتهما عامي 2016 و2017، باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار.

والجدير بالذكر، كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية هامة في مجالي التكرير والبتروكيماويات تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع في صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية وذلك بالتوازي مع العمل على خفض انبعاثات الكربون في أنشطة القطاع المختلفة.

وزارة البترول

مصر تطلق مؤتمرا عالميا للتعدين

وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، موعد فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن العام الحالي يشهد طفرة كبيرة فيما يخص جذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين في مجال التعدين بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ عمليات تنمية البنية التحتية، وهو ما يعد عنصرا مهما في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية وأنها أطلقت تنفيذ عدد من المشروعات التي تعمل على تحقيق هذا التوجه.

وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المعنية بأنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات والمسئولين الحكوميين والخبراء، وستتضمن فعالياته العديد من الجلسات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمتابعين ومسئولي الشركات العالمية والمصرية.

وزير البترول

6 أهداف أساسية لقطاع البترول

وسعى بكل قوة قطاع البترول والثروة المعدنية على تحقيق حجم إنجاز هائل في كافة الاتجاهات وتضمنت:

تلبية كامل احتياجات السوق المحلى خـلال التسع سنوات والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز تحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات.

ارتفاع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققا اكتفاء ذاتيا للبلاد وفائضا للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر ، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى.

توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية ، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة.

التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه.

تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 19.5 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

زيادة كمية الإنتاج من الخامات و المنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% .

توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار.

تنفيذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار .

عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار .

تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد.

وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية .

جذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل.

جذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر .

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على تحقيق العديد من الأهداف والتحديات، منها:

زيادة الإنتاج البترولي.

تطوير صناعة التكرير.

تطوير قطاع التعدين.

التنويع الطاقي .

تنظيم القطاع وتطوير السياسات.

التعاون الدولي.