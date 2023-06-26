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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تركيب أوعية تخزين البوتاجاز في مجمع إنتاج السولار بأسيوط

عمليات التركيب
عمليات التركيب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، بدء  في أعمال نقل وتركيب أوعية تخزين غاز البوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) والتي تم تصنيعها محليا بواسطة شركة بتروجت بورشها المركزية بمنطقة أسيوط  ضمن نطاق أعمالها كمقاول العام للأعمال التكميلية. 

وحسب بيان الوزارة، يأتي ذلك في إطار التقدم في أعمال الإنشاءات الخاصة بمجمع انتاج السولار بأسيوط.

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وتعتبر هذه الاوعية من ضمن المعدات فائقة الابعاد والاوزان في مجمع انتاج السولار بأسيوط. وتتكون وحدة تخزين غاز البوتاجاز من أربعة اوعية تخزينية تتراوح اطوالها من 36 متر إلى 46 متر وأوزانها الفارغة من150 طن على 254 طن وبإجمالي سعة تخزينية 5234 متراً مكعباً. 

وتعتبر هذه الأوعية من المعدات ذات الأهمية القصوى بالمشروع لاستيعاب منتج غاز البوتاجاز المزمع انتاجه من مجمع السولار بأسيوط.

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