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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: البترول تتبنى رؤية وخطة واضحة لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن استراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون ، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ عل البيئة ، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون .


ونجح قطاع البترول فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات فعلى المستوى الاستراتيجى تم الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035) وجارى الآن تنفيذها، وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز خلال فاعليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ  COP27، وحالياً فى المراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذى استطاع تحقيق خفض سنوى حوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية ، وتحقيق خفض سنوى أكثر من 2.1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 505 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط . 

 

مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة

 

وفي إطار انضمام قطاع البترول المصرى إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030 ، تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وساهم فى توفير استهلاك السولار وتعظيم القيمة المضافة من الغاز.  وفى ضوء مجهودات القطاع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ 247 مشروعاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ، وقدرت إجمالى الانبعاثات التى تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون ، وتحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة. كما تم تنفيذ 24 مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة فى المبانى الإدارية بشركات القطاع والتى ساهمت فى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بحوالى 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
 

هذا وقد تم البدء فى إجراءات وخطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتى أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ويعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات وسيسهم فى وضع مصر على الخريطة  العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن ، كما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركات القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

البترول التحول الطاقي الغاز الطبيعى الكربون الطاقة

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