عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| حادث ينهي حياة سائق شاب بـ مضمار سبا-فرانكورشان

السائق الهولندي
السائق الهولندي ديلانو فان هوف سائق فريق إم بي موتورسبورت

تعرض الهولندي  ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"  لحادث علي  مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي، ويبلغ فان هوف من العمر 18 عاما.

 حادث ينهي حياة سائق شاب بـ مضمار سبا فرانكورشان

وأعرب فريق إم بي موتورسبورت الهولندي من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حزنه قائلا :"فريق إم بي موتورسبورت حزين للغاية للإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمار سبا-فرانكورشان".

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

وتباع فريق إم بي موتورسبورت الهولندي قائلا :" نشعر بحزن عميق إزاء فقدان واحدا من ألمع المواهب الهولندية الذي جلب الكثير من الطاقة لفريقنا خلال الأعوام التي تواجد فها معنا. ديلانو كان جزءا من عائلتنا منذ ظهوره الأول في السباقات مع فريق إم بي عام 2021."

 السائق الهولندي  ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"

وفي سياق متصل قدم الاتحاد الدولي لسباقات سيارات "فيا"، تعازيه لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم بي موتورسبورت.

قامت سيارة أخري أثناء السباق بصدم سيارة فان هوف بعد أن فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب أرضية المضمار المبللة ، وذلك وسط تصادم جماعي للسيارات في المراحل الأخيرة من السباق.

 السائق الهولندي  ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"

ولم يصدر حتي الآن بيان رسمي لتوضيح أسباب الحادث الذي تعرض له فان هوف خلال منافسات فورمولا الإقليمية بـ أوروبا .

إم بي موتورسبورت ديلانو فان هوف ديلانو فان هوف سائق فريق إم بي موتورسبورت مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي مضمار سبا-فرانكورشان مضمار موقع التواصل الاجتماعي تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

الشاب عجَب العجوز| حوار جريء على دكة في رمسيس ينتهي بجريمة بالطالبية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. إزاي تشتري سيارة مستعملة جيدة ..أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

باقة 700 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

احجزها بـ 5 ألاف جنيه.. أول سيارة طائرة معتمدة من ألف أيروناوتيكس

سعر لكزس ES موديل 2024 بالسعودية

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية| تفاصيل

جيتور X70 الـ SUV الصينية تباع بهذا السعر| صور

سعر دفسك 330S العائلية الجديدة بالسوق المحلي

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

ترشيحاتنا

الطريق إلى 3 يوليو.. مصطفى بكري يكشف أسباب انحياز الجيش لثورة الشعب

لأول مرة.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا في الهجوم المضاد

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن إصابة نجمه المغربى بفيروس كورونا

إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

دولة عربية تبيع ربع مليار دولار اليوم الاثنين

بعد احتضانه المصحف.. بوتين ينتفض مجددا من أجل القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

المدلعة قلبت السوشيال ميديا.. تعرف على طريقة عملها في البيت زي المحلات

نصائح لتجنب غرق الصغار في حمامات السباحة| تعرف عليها

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

فيديو

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ