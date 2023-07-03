شاهد| حادث ينهي حياة سائق شاب بـ مضمار سبا-فرانكورشان

تعرض الهولندي ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت" لحادث علي مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي، ويبلغ فان هوف من العمر 18 عاما.

حادث ينهي حياة سائق شاب بـ مضمار سبا فرانكورشان

وأعرب فريق إم بي موتورسبورت الهولندي من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حزنه قائلا :"فريق إم بي موتورسبورت حزين للغاية للإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمار سبا-فرانكورشان".

وتباع فريق إم بي موتورسبورت الهولندي قائلا :" نشعر بحزن عميق إزاء فقدان واحدا من ألمع المواهب الهولندية الذي جلب الكثير من الطاقة لفريقنا خلال الأعوام التي تواجد فها معنا. ديلانو كان جزءا من عائلتنا منذ ظهوره الأول في السباقات مع فريق إم بي عام 2021."

السائق الهولندي ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"

وفي سياق متصل قدم الاتحاد الدولي لسباقات سيارات "فيا"، تعازيه لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم بي موتورسبورت.

قامت سيارة أخري أثناء السباق بصدم سيارة فان هوف بعد أن فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب أرضية المضمار المبللة ، وذلك وسط تصادم جماعي للسيارات في المراحل الأخيرة من السباق.

السائق الهولندي ديلانو فان هوف سائق فريق "إم بي موتورسبورت"

ولم يصدر حتي الآن بيان رسمي لتوضيح أسباب الحادث الذي تعرض له فان هوف خلال منافسات فورمولا الإقليمية بـ أوروبا .