فرج عامر يعلن شراء سموحة لـ لاعب الأهلي نهائيا

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن ضم حسام حسن مهاجم فريق الأهلي، بشكل نهائي، هذا الصيف.

فرج عامر يعلن شراء سموحة لاعب الأهلي نهائيا

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "سموحة فعل بند شراء حسام حسن، كما فعل الأهلي هو الآخر عقد شراء خالد عبد الفتاح".

وجاءت خطوة سموحة لشراء عقد حسام حسن بعد تألق اللاعب منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وساهم حسام حسن بشكل كبير في ابتعاد سموحة عن الهبوط، حيث أحرز 7 أهداف، وساهم في 5 أخرى.

في المقابل استعار الأهلي خالد عبد الفتاح من سموحة في فترة الانتقالات الشتوية أيضا، وفعل بند شرائه مؤخرا.