أتفق مع كولر.. ميدو يقترح حلاً للقضاء على مشكلات الكرة المصرية

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات كولر لأهم عيوب الكرة المصرية، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “‏اتفق تماما مع ⁧‫#كولر‬⁩ واحدة من أهم عيوب ⁧‫#الكرة_المصرية‬⁩ موضوع تعمد إضاعة وإهدار الوقت بتعليمات من المدربين تحت رعاية الحكام!! لو سمعنا كلام كولر وأوسوريو وڤيتوريا وميكالي وبابا فاسيليو ومونولوڤيتش باتشيكو وعملنا اجتماع بيهم نسمع منهم أهم المشاكل اللي بتواجههم في مسابقة الدوري وإزاي نقدر نعالجها ممكن تكون فكرة عظيمة وممكن يكون فعلا بداية الإصلاح!!”.

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره فريق فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري رقم 43 في تاريخه الذى بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة.