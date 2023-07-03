النشرة الدينية.. هل عدم استجابة الدعاء دليل غضب الله على العبد؟ و4 أخطاء يقع فيها حجاج عند طواف الوداع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
سُنة الظهر .. فائدتها وهل تحية المسجد تحسب منها ؟
هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت أم يشترط كل فرض في وقته
هل يجوز الكذب لجبر خاطر أو إخفاء صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
طواف الوداع وأحكامه وضوابطه.. احذر 4 أخطاء يقع فيها حجاج عند أدائه
دعاء لتخفيف المرض .. كلمات مأثورة عن نبي الله يعقوب
دعاء جميل في الصباح للرزق والتوفيق .. احرص عليه وهذه شروط الاستجابة