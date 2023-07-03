"ثورة الشعب حماها الجيش".. استمرار احتفالات ثقافة الأقصر بذكرى 30 يونيو

شهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، ثالث أيام احتفالات فرع ثقافة الأقصر، بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المدرب أشرف شبيب وقدمت العديد من الأغاني منها أغنية "بسم الله، كوكتيل وطني" غناء المجموعة، أغنية "بهية" غناء سيد موسى، وعرض "التنورة" لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق.

وعقدت محاضرة بعنوان "ثورة الشعب التي حماها الجيش" تناول خلالها الشاعر سيد صدقي ثورة يونيو وتحرك الشعب المصري ومطالبه وأسباب الثورة وحماية الجيش للثوار والشعب والثورة، أعقبها أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب.



فعاليات الاحتفال ينظمها الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، وتختتم اليوم بعد أن انطلقت الجمعة الماضي وتشهد تفاعلا وإقبالا كبيرا من أبناء الأقصر مع احتفالات الذكرى العاشرة للثورة.