ورقة محروقة.. كيف نجح الذكاء الاصطناعي في فك شفرة تاريخية حيرت العلماء لقرون ؟

مخطوطة قديمة تم فك شفرتها أخيرا بعد مرور مئات الأعوام على وجودها، ويرجع الفضل إلى الذكاء الاصطناعي في هذه المهمة، إذ كشف باحثون إيطاليون عن نجاح فك رموز مخطوطة قديمة كشف عن مكان دفن الفيلسوف اليوناني أفلاطون.

فك شفرة مخطوطة أفلاطون

استخدم جرازيانو رانوكيا ، الفيلسوف في جامعة بيزا، وزملاؤه الذكاء الاصطناعي (AI) لفك تشفير النص المحفوظ على قطع متفحمة من ورق البردي المكتشف في هيركولانيوم، وهي مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من بومبي، وفقًا لبيان مترجم من مجلس البحوث الوطني الإيطالي.

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تم تدمير هركولانيوم في عام 79 بعد الميلاد عندما ثار بركان جبل فيزوف، مما أدى إلى تغطية المنطقة بالرماد وتدفقات الحمم البركانية.

تتضمن إحدى اللفائف التي تفحمت بسبب الثوران كتابات فيلوديموس الجاداري (عاش حوالي 110 إلى 30 قبل الميلاد)، وهو فيلسوف أبيقوري درس في أثينا وعاش لاحقًا في إيطاليا.

أكاديمية أفلاطون

يعرض هذا النص، المعروف باسم "تاريخ الأكاديمية"، تفاصيل الأكاديمية التي أسسها أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، ويعطي تفاصيل عن حياة أفلاطون، بما في ذلك مكان دفنه.

يعرف المؤرخون بالفعل أن أفلاطون، تلميذ سقراط الشهير الذي كتب فلسفات معلمه بالإضافة إلى فلسفاته، دُفن في الأكاديمية التي دمرها الجنرال الروماني سولا عام 86 قبل الميلاد.

لكن الباحثين لم يكونوا متأكدين بالضبط من مكان وجودها على أرض المدرسة. أو أن أفلاطون، الذي توفي في أثينا عام 348 أو 347 قبل الميلاد، قد دُفن.

ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي، تمكن الباحثون من استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة بما في ذلك التصوير البصري بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، والتصوير الحراري والتصوير المقطعي لقراءة البردي القديم، الذي أصبح الآن جزءًا من المجموعة الموجودة في مكتبة نابولي الوطنية.

حتى الآن، حدد الباحثون 1000 كلمة، أو ما يقرب من 30% من النص الذي كتبه فيلوديموس. كما يوضح النص بالتفصيل كيف تم "بيع أفلاطون كعبد" في وقت ما بين 404 و399 قبل الميلاد (كان يُعتقد سابقًا أن هذا حدث في عام 387 قبل الميلاد).

ويصف جزء آخر من النص المترجم حوارا بين الشخصيات، يظهر فيه أفلاطون ازدراء للقدرات الموسيقية والإيقاعية لموسيقي بربري من تراقيا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الباحثون الذكاء الاصطناعي لقراءة المخطوطات القديمة التي نجت من ثوران بركان جبل فيزوف. وفي وقت سابق من هذا العام، فك الباحثون رموز لفيفة مختلفة كانت متفحمة أثناء الانفجار البركاني في فيلا قريبة كانت مملوكة في السابق لوالد زوجة يوليوس قيصر.