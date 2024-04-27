رفع 7000 طن مخلفات ورتش من نهاية شارع المنشية بجوار الدائري بالهرم

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم و هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش باحد المقالب العشوائية بشارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشيه بجوار الطريق الدائري في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.



واطلع المحافظ علي جهود العمل والتي اسفرت عن رفع ٧٠٠٠ طن من المخلفات والرتش وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار يومين من خلال اجهزة المحافظة بإجمالي ٢٠٠ نقلة بمعدات وسيارات النقل .



وشدد المحافظ على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة .



وأشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة .



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة .



شملت جهود رفع المخلفات رفع جميع التراكمات والمخلفات الموجودة ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعه المنوفي وشارع كعبيش.

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