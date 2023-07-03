عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: 3 يوليو يوم مشهود في إنهاء حكم الإخوان

النائب مدحت الكمار،
النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن يوم 3 يوليو 2013، الذي أعلنت فيه القوات المسلحة المصرية الباسلة بقيادة الرئيس السيسي وقتها، خارطة الطريق للوطن بعد ثورة شعبية غير مسبوقة في 30 يونيو سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر الحديثة.

 

وقال النائب فى بيان صحفى له: هو يوم سقوط الإخوان الإرهابيين وانتهاء مشروعهم وإسدال الستار على عام أسود حكموا فيه غصبًا عن إرادة الوطن.

 

وأوضح الكمار، أن 3 يوليو 2013، هو يوم إعلان القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوفها مع الشعب وانتصارها لرغباته وخروجه بالملايين للشارع، ومساندة إرادته، قائلا: مشاهد هذه الثورة المجيدة ستظل خالدة لا تغيب عن أذهان المصريين، باحتشاد الملايين بالميادين والشوارع، لرفض اختطاف الوطن وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس السيسي للإرادة الوطنية الحرة استنادًا إلى ثوابتها التاريخية، بصفتها ملاذ الشعب الآمن بشكل دائم.

 

 

وأكد مدحت الكمار، أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره، الذي تصدى فيه لمخطط هدد الدولة في عقر دارها بالضياع والتدمير، بل وسعى لضرب المنطقة العربية بأكملها ، وسعى لتنفيذ مخطط إخواني فوضوي غريب على مصر وأهلها.

وأكد عضو البرلمان، أن 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو كان انطلاقة نحو المستقبل والتنمية الشاملة، قائلا: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية، وتواصل مسيرة بناء الدولة بلا توقف بتعظيم الاصطفاف الوطني والتماسك الداخلي.

 

واختتم النائب مدحت الكمار: يظل الفضل لثورة 30 يونيو ويوم 3 يوليو، وجهود الرئيس السيسي ورؤيته في النهوض والانطلاق بمصر على مدار 10 سنوات نحو آفاق التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية الباسلة سقوط الإخوان الإرهابيين الميادين المنطقة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

الشاب عجَب العجوز| حوار جريء على دكة في رمسيس ينتهي بجريمة بالطالبية

ترشيحاتنا

الطريق إلى 3 يوليو.. مصطفى بكري يكشف أسباب انحياز الجيش لثورة الشعب

لأول مرة.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا في الهجوم المضاد

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن إصابة نجمه المغربى بفيروس كورونا

إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

دولة عربية تبيع ربع مليار دولار اليوم الاثنين

بعد احتضانه المصحف.. بوتين ينتفض مجددا من أجل القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

المدلعة قلبت السوشيال ميديا.. تعرف على طريقة عملها في البيت زي المحلات

نصائح لتجنب غرق الصغار في حمامات السباحة| تعرف عليها

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

فيديو

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ