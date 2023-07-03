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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقالت النائبة نيفين الكاتب فى اقتراحها، أنها تقدمت بهذا الاقتراح بناءً على الشكاوى والمقترحات التى تم الاستماع لها من السادة المزارعين بعدم وجود رقابة فعلية تؤمن المزارع المصرى من الغش التجاري فى الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وطالبت النائبة نيفين الكاتب، بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية ومنح التراخيص اللازمة لتداول بيعها والرقابة على أسعارها وصلاحيتها حيث تقوم هذه اللجنة بوضع قائمة تحديث سنوياً بأسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور في مصر كما يوجد بالدول المتقدمة زراعياً.

اقتراح برغبة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الأسمدة

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