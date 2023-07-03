وزير الري: تدشين المركز الإفريقي للمياه تحت مظلة مبادرة AWARe

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى، حيث تم عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة ٢٤ متدرباً أفريقياً، وذلك اعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع ، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري ، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" خلال الفترة من ( ١١ - ٢١ ) يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة (١٥) من المتدربين الأفارقة ، كما سيتم قريبا - فى نهاية شهر اغسطس المقبل - عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة ٢٠ متدربا إفريقيا.

وقد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتى يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذها، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.



كما استعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

وفى إطار تنفيذ المشروع فقد تم تصميم ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب ٣٨٩ متدربا بشكل فعلى ، وعدد ٨٧٥ متدربا عن بعد، بإجمالى ١٢٦٤ متدربا من مصر والدول الإفريقية.

ويجرى حاليا تحت مظلة المشروع تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان "ادارة المياه بالمناطق الحضرية" اعتبارا من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ١٥ أسبوع، بالتعاون مع جامعة تورينو ، وبمشاركة ٧٨ متدربا ( ٥٥ متدربا مصريا - ٢٣ متدربا إفريقيا من ٩ دول إفريقية)، كما يجرى تنفيذ دورة تدريبية أخرى تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة اعتبارا من يوم ٤ يونيو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع ، بمشاركة ٤٠ متدرب من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة.

ومن المقرر عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" اعتبارا من ٤ يوليو ٢٠٢٣ لمدة ٤ أسابيع بمشاركة ٥٠ متدرب من وزارت الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة" خلال شهر سبتمبر المقبل ولمدة ٣ أسابيع لعدد ١٥ متدرب مصرى و ٢٠ متدرب إفريقي.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .

IMG-20230703-WA0069

IMG-20230703-WA0068