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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. استمرار الحملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي  إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري بنطاق المحافظه مؤكدا علي أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين موجها بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .


وأوضح " محافظ الدقهلية " أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال " مختار إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات اسفرت خلال اسبوع عن تحرير 638 محضراً في مجال المخابز والأسواق وضبط عدد من السلع الغذائية المختلفة لبيعها في السوق السوداء بمختلف المراكز والمدن والاحياء 
وقرر " المحافظ " إحالة 638  محضراً بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة .


ومن جانبه أوضح المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بالمراكز سالفة الذكر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر (  نقص وزن ، مواصفات ، وتوقف عن الإنتاج ، وتصرف فى الدقيق ،بالاضافة الي عدم الإعلان عن الاسعار ، وعدم وجود شهادات صحية ، وغلق في مواعيد العمل الرسمية ، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، وتجميع سلع تموينية ) واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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