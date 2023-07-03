قومي المرأة والطفولة والأمومة يطلقان جائزة الرواد للقضاء على الختان ..اِعرف شروطها

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الرواد "عزيزه حسين و ماري أسعد ونبيل صموئيل " للقضاء علي الختان والتى بدأت منذ عام ٢٠٢٠ والتي أقرتها اللجنه الوطنية كجزء من برنامج عملها.



والهدف من الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، و تشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء علي ختان الإناث ، وزيادة الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.



وأشارت اللجنة إلى أن الجائزة متاحة أمام الأشخاص والجهات - من غير العاملين المتفرغين مباشرة في القضية - والمهتمة والمهمومة بها، ولها بصمات في القضاء على ختان الإناث، وهي تحتوي علي 3 جوائز لكل منها سماتها وشروطها.



ويشترط على كل الجوائز: ألا يقل العمل في القضية عن 5 سنوات ، وأن يكون للعمل مساهمات جليلة متميزة أو إبتكارات أو إضافات ذات تأثير مجتمعي أو فكري.

وفيما يلى تفاصيل أنواع الجوائز وشروطها :

١- جائزة الشخصيات العامة

شخصيات عامة قدمت وتقدم إسهامات علمية وفكرية أو قانونية جليلة وإضافات وإبتكارات في القضاء علي ختان الإناث

٢- جائزة مبادرة مجتمعية لبرنامج أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وشروطها:



- أن تكون لها تأثيرات إيجابية واضحة علي المجتمع

- أن تشمل قصص نجاح قابلة للتكرار والتكيف والإستدامة ضمن السياق المحلي

- ذات تكلفه إقتصادية منخفضة

٣- جائزة الممارس المجتمعي، وشروطها:



- أن يكون ممارسا فعلياً في المجتمع ولعمله تأثيرات إيجابية في إنحسار الجريمة



- قابلية الجهود والمبادرات للتكرار والتكيف والتطبيق والابتكار ضمن السياق المحلي

رابعا: عملية الترشح وتقديم الطلب:

يجب أن يقدم طلب الترشيح سواء من المرشح الشخص نفسه او من آخرين له/ لها وفق النموذج المرفق.

- تقديم نماذج الترشيح باللغه العربيه، واذا كانت بلغة أخري يجب أن تكون مصحوبة بترجمه للغة العربيه

- توصي إدارة الجائزة المتقدمين وتشجعهم علي إرفاق المواد التاليه:

* مقالات منشورة في الصحف أو المجلات المهنيه أو المطبوعات الأخري

* أشرطه الفيديو التي تقل مدتها عن ١٠ دقائق

* صور فوتوغرافية أو بيانات اخرى

* كتيبات أو مواد ترويجية أخري



وترسل الأعمال ونماذج الترشح علي عنوان البريد الإلكتروني التالي:



[email protected]

وحول البرنامج الزمني للجائزة ، فقد تم فى يوم 27 يونيو 2023، إعلان فتح باب الترشح للجائزة ، وبدء استقبال الطلبات، على أن يتم غلق باب الترشح 25 يوليو ، وبدء تقييم طلبات المتقدمين للجائزة .