عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: جماعة الإخوان الإرهابية لديها جهل سياسي .. فيديو

أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها جهل سياسي منقطع النظير.



وأضاف عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك هدف أساسي بعد عام 2011 ليس من الإخوان فقط بل من قوى أخرى كثيرة إغراق مصر والمنطقة بالأسلحة".

وأشار: "في 2011 قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط شحنات أسلحة كبيرة كان يتم تهريبها للدولة المصرية، وكان منها قاذفات صواريخ وصواريخ عابرة للمدن مداها أكثر من 40 كيلو".



أوضح الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن بيان 3 يوليو جاء تلبية من القوات المسلحة، لرغبة الشعب الذي نزل بالملايين في جميع ميادين مصر، مطالبا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية.

