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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات.. 1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الامارات
الامارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 208.93 مليون درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 938.02 مليون درهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 103 مليون درهم وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 297.58 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 83.79 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 213.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 111 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 7.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليونين درهم.

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