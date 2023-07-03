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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: استصلاح ملايين الأفدنة يدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة يواجه العالم العديد من التحديات والأزمات العالمية الإقتصادية المفاجئة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت مستمرة، ومن ثم عملت علي وجود تأثير سلبي في سلاسل إمداد الغذاء.

 

تحقيق الإكتفاء الذاتى 

 

و أكد “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إستمرارية الدولة في استصلاح وتنمية ملايين الأفدنة من الأراضي، بالطبع هي أهم خطوات النهوض بقطاع الزراعة من أجل حماية الأمن الغذائي والوصول إلي أعلى درجات الإكتفاء الذاتى من المحاصيل وتحديدا الإستراتيجية التي تمثل زراعتها ضرورة حتمية.

وأستطرد النائب : كما أن التوسع في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية له العديد من المكاسب أهمها تقليل فاتورة الإستيراد من الخارج وتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة كان يتم توجيهها لهذا الأمر، علاوة علي زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي جراء تصدير المحاصيل ذات الجودة العالية التي تتطابق مع المواصفات العالمية.

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن مشروع المليون ونصف فدان من أهم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية، حيث تم إلحاقه بالعديد بكافة الإمكانات والمتطلبات وعلي رأسها مصادر الري والتي تمثلت في المياه الجوفية التي تعظى 70% من مساحة أراضي المشروع، ذلك بخلاف محطات تحلية المياه والإعتماد علي الأنهار الصناعية.

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وأكد اللواء أركان حرب، مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر.

مشيرًا إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عمرو عبد الوهاب فى الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، والذى أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف كلٍ من الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فاتن لبيب رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتورة فينيس فايد.

 

الزراعة النقد الأجنبي الاراضى مجلس النواب الامن الغذائي الحرب الروسية

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