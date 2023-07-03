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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد المشاركة في موسم الحج.. البنك الإسلامي للتنمية يكرم بعثة وزارة الزراعة

صدى البلد

كرم الجانب السعودي، ممثلا في البنك الإسلامي للتنمية، اعضاء البعثة المصرية المشاركين في مشروع الهدى والأضاحى وقيامهم بالكشف على أكثر من ٨٠٠٠٠٠ رأس أغنام بموسم الحج هذا العام، وذلك على ما تم تقديمه من تفانى وإتقان فى العمل داخل المجازر السعودية فى الكشف على هذا العدد الضخم من الأضاحي والصدقات.

وأوضح الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم توجيه الشكر والتقدير إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدعم المقدم منه للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مجالات الزراعة المختلفة وخاصة تبادل الخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة للكشف على لحوم الهدى والأضاحى والصدقات بالمملكة العربية السعودية لما يتمتع به الجانب المصري من وجود أطباء بيطريين يتمتعون بالكفاءة العالية والمهارات الجيدة والخبرات الطويلة في مجال الكشف على اللحوم وأعمال المجازر.

 واضاف اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم تقديم الشكر والتقدير للجانب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن من الحجيج من جميع أنحاء العالم.

كانت مصر تشارك ببعثة رسمية تضم نحو 306 من الأطباء البيطريين في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية للإشراف على الهدى والأضاحى وذلك بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل

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