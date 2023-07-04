برلماني يطالب بفرض رقابة مشددة على صالات الألعاب الرياضية.. لهذا السبب

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن انتشار المنشطات والمكملات ببعض الصالات الرياضية يأتي بسبب الغياب التام والواضح للرقابة على هذه الأماكن.

وطالب البلشي في تصريحاتها لـ صدى البلد بضرورة فرض رقابة مشددة وضوابط قانونية على صالات الألعاب الرياضية التى تروج لبيع وتناول المنشطات والمكملات الهرمونية مجهولة المصدر دون استشارات أطباء أو متخصصين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إطلاق حملات إعلامية لتوعية الشباب ضد مخاطر هذه المكملات الهرمونية، خاصة وأن هناك عدد من الحوادث التى شهدناها خلال الفترة الأخيرة بسبب هذه المكملات سواء جرعاتها أو أنها غير صالحة.