3 يوليو.. برلماني: مصر تحررت من جماعة اختطفتها.. فيديو

علق محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

وقال محمد فريد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" يوم 3 يوليو بمثابة عيد التحرير ومصر تحررت من جماعة اختطفت مصر".

وأضاف محمد فريد :" رأينا تسلسل طويل من ممارسات إخوانية بعيدة عن أي منطق او وطنية منذ 2011 وحتى 2013".

وتابع محمد فريد :" في أخر خطاب للمعزول مرسي ذكر مرسي مصطلح الشرعية أكثر من 59 مرة لكنه انقلب على الشرعية بإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ".

واكمل محمد فريد:" المعزول مرسي قام بتحصين قراراته وكان يسعى أن يكون حاكم مطلق ولا يحاسبه أحد وجماعة الإخوان كانت تنفذ مخططتاتها ".