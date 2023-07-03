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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 يوليو.. برلماني: مصر تحررت من جماعة اختطفتها.. فيديو

محمد فريد
محمد فريد

علق محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

 

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 وقال محمد فريد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  يوم 3 يوليو بمثابة عيد التحرير ومصر تحررت من جماعة اختطفت مصر".

 

 وأضاف محمد فريد :" رأينا تسلسل طويل من ممارسات إخوانية بعيدة عن أي منطق او وطنية منذ 2011 وحتى 2013".

 

 وتابع محمد فريد :"  في أخر خطاب للمعزول مرسي ذكر مرسي مصطلح الشرعية أكثر من 59 مرة لكنه انقلب على الشرعية بإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ".

 

 واكمل محمد فريد:"  المعزول مرسي قام بتحصين قراراته وكان يسعى أن يكون حاكم مطلق ولا يحاسبه أحد وجماعة الإخوان كانت تنفذ مخططتاتها ".

برلماني ثورة 30 يونيو بيان 3 يوليو مصر اخبار التوك شو

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