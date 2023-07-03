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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة تنعي المخرج إيهاب أبو زيد و تعليق زوجته لها.. فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نعت الإعلامية بسمة وهبة، المخرج الراحل إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة إثر إصابته بأزمة قلبية، قائلة: " كان في تناغم و فهم بينا و حسيت أد أيه هو محترف و مهني و طيب القلب".

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامجها "90 دقيقة"، أنها تشرفت بالعمل معه خاصة أنه مخرج الموسم الأخير من برنامج "العرافه" برمضان السابق، معقبة: "كان وشه حلو عليا"، مؤكدة أنه خلال تصوير البرنامج كان يعمل في صمت كالمايسترو، و شعرت بأنه المخرج الذي أرادت أن تعمل معه طوال عمرها.

و نوهت "وهبة"، إلى أن المخرج إيهاب أبو زيد كان خلوق بطبعه مضيفة: "كان مؤدب أوي و مكنتش بسمع صوته"، موضحة أنه أخرج لها البرنامج في أبهى و أجمل صوره.

عزاء إيهاب أبو زيد و تعليق زوجته لها

و لفتت، إلى أنها أثناء حضورها لجنازته رأت حب الناس له، و أن المسجد برغم انه كبير لكنه كان ممتلئ لدرجة عدم وجود مكان للجلوس، متابعة أن موته صدمه للجميع و خاصة لأنه توفى فجأة بدون سابق إنذار أو مرض في أواخر أيامه.

خاتمة، أنها برغم عدم حبها لحضور العزاء إلا أنها أصرت على الذهاب إلى أسرة المخرج الراحل إيهاب أبو زيد، بهدف التعرف على أسرته و تعزيتهم، موضحة أن زوجته حضنتها قائلة لها: "ايهاب كان بيحبك و يحترمك و أتبسط بشغله معاكي". 
 

بسمة وهبة المخرج إيهاب أبو زيد 90 دقيقة العرافة

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